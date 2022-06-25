Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci oldu Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında yarışan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya aldı. Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında yarışan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya aldı. Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'ın yer aldığı milli takım, başkent Paris'te yapılan organizasyonda finalde Fransa ile karşılaştı. Müsabakadan 233-229 galip ayrılan ev sahibi Fransa altın madalya kazanırken, milliler ikinci oldu. Paris'teki organizasyonda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın, Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip, yarın sona erecek Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağını birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç madalyayla tamamladı. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Fransa Spor Haberler

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