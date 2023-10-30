Mainz 05, Anwar El Ghazi'yi affetti

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'yi affetti. El Ghazi'nin pişman olduğu ve kulüp üzerinde oluşan olumsuz havadan üzüntü duyduğu belirtildi.

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'yi affetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun paylaşımından dolayı pişman olduğu ve kulüp üzerinde oluşan olumsuz havadan üzüntü duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Anwar El Ghazi'nin antrenmanlara ve kadroya yakında geri döneceği belirtildi.

El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.