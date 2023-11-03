Mainz 05, Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti
Spor Haberleri
Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek veren Faslı forvet Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti. El Ghazi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sözleşmesi sonlandırıldı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, sosyal medya hesabından Filistin'e destek veren Faslı forvet Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.
El Ghazi, son dönemde yaptığı paylaşımların ardından kulübü tarafından önce kadro dışında bırakılmış daha sonra ise affedilmişti. Oyuncu hafta içerisindeki açıklamalarıyla Filistin'e olan desteğinden vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin fesh edildiği ve fesih sebebinin ise oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olduğu belirtildi.