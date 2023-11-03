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Mainz 05, Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek verdiği için daha önce kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti. Kulüp yönetimi, futbolcunun sosyal medyadaki yorum ve paylaşımları nedeniyle böyle bir karar aldıklarını açıkladı.