Mahmut Ören'den VAR Tepkisi: 'Adalet ve Tarafsızlık' Çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe maçında Paul Onuachu'nun attığı golün VAR ile iptal edilmesine sert tepki göstererek MHK ve TFF'ye adalet çağrısında bulundu.

TRABZONSPOR Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında Paul Onuachu'nun attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek, "MHK ve TFF'yi bir kez daha adalete, tarafsızlığa ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Artık yeter, tuzu kokutmayın, taraf tutmayın" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada; bordo mavili oyuncu Onuachu'nun attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek MHK ve TFF'ye 'adalet' çağrısında bulundu. Ören açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sahada kazanmak mümkün değil; yazıklar olsun. Onuachu tam olarak nasıl sıçramalı? Onuachu'nun, her açıdan tertemiz olan golünün VAR müdahalesiyle ve hakem oyunlarıyla iptal edilmesi, Türk futbolunda adaletin olmadığının en açık kanıtıdır. Faulün olmadığı bir pozisyona masa başında faul üretilmesi kabul edilemez! MHK ve TFF'yi bir kez daha adalete, tarafsızlığa ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Futbol, milyonların emeği ve alın teridir; masa başında alınan kararlarla kirletilemez. Adalet herkes için elzemdir. Artık yeter! Tuzu kokutmayın, taraf tutmayın. Sahadaki emeğe, alın terine saygı duyun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
