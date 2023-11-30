Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Konya'da Başladı
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı. Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 30 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk günüde 54, 64 ve 74 kilo sıkletlerindeki müsabakalar gerçekleştiriliyor. Şampiyona, 3 Aralık'ta sona erecek.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı.
Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 30 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk günüde 54, 64 ve 74 kilo sıkletlerindeki müsabakalar gerçekleştiriliyor.
Şampiyona, 3 Aralık'ta sona erecek.