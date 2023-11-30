Üye Girişi
Haberler

Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Konya'da Başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı. Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 30 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk günüde 54, 64 ve 74 kilo sıkletlerindeki müsabakalar gerçekleştiriliyor. Şampiyona, 3 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı.

Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 30 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk günüde 54, 64 ve 74 kilo sıkletlerindeki müsabakalar gerçekleştiriliyor.

Şampiyona, 3 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Mahmut Demir Türkiye Konya Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title