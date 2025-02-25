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Mahir İçli Türkiye İkincisi Oldu

Mahir İçli Türkiye İkincisi Oldu
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Erzincanlı sporcu Mahir İçli, Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nda üç adım atlama branşında 14.31 metre atlayarak Türkiye 2'ncisi oldu.

Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcu Mahir İçli, Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 21-23 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcu Mahir İçli, üç adım atlama branşında 14.31 metre atlayarak Türkiye ikincisi oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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