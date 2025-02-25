Mahir İçli Türkiye İkincisi Oldu

Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcu Mahir İçli, Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 21-23 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcu Mahir İçli, üç adım atlama branşında 14.31 metre atlayarak Türkiye ikincisi oldu. - ERZİNCAN