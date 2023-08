Mahalledeki suç oranlarını düşürmek için kurduğu kulüpte yıldız futbolcular yetişiyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de mahallesindeki çocukları, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için İncilipınargücüspor Kulübü'nü kuran Behçet Arım, yetiştirdiği yıldız futbolcuları büyük takımlara transfer ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde 2015 yıllarında artan suç oranlarının önüne geçmek ve mahallelerinde ikamet eden çocukların birbirleriyle kaynaşması isteyen Behçet Arım, İncilipınargücüspor Kulübü'nü kurmaya karar verdi. İlk mahalleli vatandaşlarla daha sonra çevre bölgelerden sporseverlerle bir araya gelen Arım, yaşı küçük çocuklar arasında futbol turnuvası düzenlemeye başladı. Gerçekleştirdiği çalışmalar ile birçok velinin takdirini toplayan Arım'ın kulübü, kısa sürede futbolsever çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yaklaşık 200 sporcunun bulunduğu kulüpte çocuklar hem kötü alışkanlıklarından uzak dururken hem de birbirleriyle kaynaşarak güzel bir ortam oluşturuldu.

Yeşil sahalar yıldızlar ile doldu

Sahalara yeni yetenekler kazandırmaya da çalışan Arım, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için sporu aşılamayı hedefliyor. Yıllardır büyük heyecana sahne olan futbol kulübünde her yaştan top koşturan çocuklar, iyi yerlere gelebilmek için mücadelesini sürdürüyor. Çocukların bu mücadelesine destek vermek için veliler ise her antrenman ve karşılaşmada seyirci koltuğunda yerini alıyor.

"Mahallemizde kötü alışkanlığı bulunan çocukları bu durumdan kurtarıp, spora kazandırıyoruz"

Hedefinin daha çok çocuğu spora kazandırmak olduğunu anlatan İncilipınargücüspor Kulübü Teknik Direktörü ve Kulüp Başkanı Behçet Arım, "Denizli ilinin en büyük mahallesi olan İncilipınar Mahallesi'nin kendi adıyla şu anda faaliyete bulunan tek bir futbol takımıdır. Bütün yaş gruplarımız mevcuttur. Altyapımız ile birlikte bütün yaş gruplarında faaliyet gösteriyoruz. Çocuklarımızın performans testini ölçmek için biraya geldik. Burada yetişen çocuklarımız 4 büyük takım başta olmak üzere tüm futbol kulüplerine yetiştirerek gönderiyoruz. Bizim hedefimiz önce çocuklara sporla tanıştırma, bütünleştirmek ve ileri ki hayatlarında onlara öncülük sağlamaktır. Şu anda 1. Amatör Ligi'ndeyiz. Yaklaşık 120'ye yakın elit lisanlı oynayan arkadaşlarımız var. 10 tane antrenörümüz ile Denizli'miz için çalışıyoruz. En son yaklaşık 7-8 ay önce Galatasaray'a bir futbolcu verdik ve çok şükür yetişenleri vermeye devam ediyoruz. Futbol takımı olarak hem Denizli'de hem de mahallemizde kötü alışkanlığı bulunan çocukları bu durumdan kurtarıp, spora kazandırıyoruz. Bu çocukları sıkıntılı durumlardan uzak tutup, yetiştirdikten sonra il dışındaki takımlara transfer ediyoruz. Sporcularımız, antrenmanlarda sportif becerilerin yanı sıra grup içinde var olmayı, sorumluluk, etkili iletişim, bilinçli ve duyarlı bir vatandaş olma özelliğini de kazanıyorlar. Kulübümüze değerli desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ile velilerimize teşekkür ederim" dedi.

Yıldız: "Behçet hoca hayatını bu çocuklara adamış biri"

Çocuğunun futbola olan ilgisini fark etmesi ile birlikte mahalle takımına yazdırdığını ve 2 yıla yakın sürede çocuğundan çok verimli bir dönüş aldıklarını söyleyen Fatma Yıldız, en büyük isteğinin ise mahalledeki çocukların boş durması ve kötü alışkanlara maruz kalması yerine yeteneklerinin ön plana çıkmasını sağlayacak faaliyetlerle ilgilenmesi olduğunu açıkladı. Eşi ve küçük kızıyla birlikte her zaman çocuğunun arkasında olacaklarını belirten anne Yıldız, "Çocuğumu bu kulübe verdik ve şu anda ikinci yılımızı dolduruyoruz. Çocuğumuzun spora ilgisi olduğu için evimize yakın olan ve mahalle bulunan İncilipınargücüspor'a gönderiyoruz. Behçet hocaya, çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yaşadığımız ortam çok sıkıntılı ve birçok ailede önemli olumsuz sorunlar var. Bu olumsuz durumlar ister istemez çocuklara da yansıyor. Burada her aileden ve her psikolojide çocuk var. Burada uyuşturucu batağında olan insanlar var. Behçet hoca hayatını bu çocuklara adamış bir insandır. Burada çocukların yanı sıra anne ve babalar kendi aralarında maç yapıyorlar. Bu durum insanları birleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Ailem iyi bir futbolcu olacağımı hep söylüyor"

Ailesinin desteği ile futbola daha çok yoğunlaştığını ve kendisini gelecekte iyi yerlerde gördüğünü anlatan başarılı futbolcu Eren Yıldız, "Bu takıma başlayalı 2 yıl oldu. Arkadaşlarımı ve hocamı seviyorum. Her antrenman gününde erkenden kalkıp, hazırlığımı yapıyorum. Ailem iyi bir futbolcu olacağımı hep söylüyor. Ben de iyi bir futbolcu olmaya çalışıyorum. Annem, babam ve küçük kardeşimi bana verdikleri destek için hepsini çok seviyorum" diye konuştu.

"Zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması çerçevesinde bizim için önemli bir çalışmadır"

Kızının futbola ilgisinin olması üzerine İncilipınargücüspor ile çalıştıklarını belirten anne Filiz Aktaş, "2014 doğumlu kızım var. Futbola merakı var. Merakına takviye yaptırmak için antrenmanlara getiriyoruz. Çok eğlenceli antrenmanlar geçiriyorlar. Zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması çerçevesinde bizim için önemli bir çalışmadır. Çocukların zararlı alışkanlıklar yerine iyi şeylerle topluma kazandırılması gerekiyor. Bu durumdan dolayı çocuğumu buraya verme kararı aldık" şeklinde konuştu.

"Mahalledeki gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına çaba sarf ediyor"

Arda Güler gibi futbolcu olmak istediğini belirten 10 yaşındaki oğlunun hedefini gerçekleştirmek için futbola yönlendiren baba Hasan Erişkin, "10 yaşında bulunan oğlumu daha önce basketbol takımına yazdırdım. Sonra sevmediği için futbol kulübüne yazdırmayı düşündüm. Ardından Behçet hoca ile tanıştım. Kendisi sadece bir futbol hocası değil, bir öğretmen gibi olduğunu gördüm. Çocuklara insanlık başta olmak üzere birçok şey öğretiyor. Mahalledeki gençleri eroin ve uyuşturucu madde gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına burada inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Bu durum da beni çok etkiledi" sözlerini kaydetti.

"İlk maçta beni beğendi ve lisansımı çıkardılar"

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Denizli'ye geldiğini ve burada ise hedefi olan futbolculuk kariyerini sürdürdüğünü ifade eden Hacı Osman Yılmaz, "Kahramanmaraş'tan buraya geldim. 2 hafta boyunca takım aradım ve İncilipınargücüspor'u buldum. Ondan sonra Behçet hoca ile konuştum ve kendisi davet etti. İlk maçta beni beğendi ve lisansımı çıkardılar. Ardından maçlara katılım sağladım ve buradan devam etmeyi düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ