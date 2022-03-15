"Mahallede Maç Var" etkinliği erkekler Marmara grup maçları Edirne'de başladı
AA - Gökhan Balcı - Spor
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23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliği erkekler Marmara Bölgesi grup maçları Edirne'de başladı.
EDİRNE (AA) - 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliği erkekler Marmara Bölgesi grup maçları Edirne'de başladı.
Saraçhane Futbol Sahası'ndaki müsabakalarda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu birincileri 3 grupta mücadele ediyor.
İlk günün açılış karşılaşmalarında A grubunda Tekirdağ, Balıkesir'i 2-1, Bursa da Kırklareli'ni 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmaları Edirneli futbolseverler ile sporcuların aileleri seyretti.
Perşembe günü sona erecek grup maçlarının kazananları, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.