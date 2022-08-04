Mahalle parkına fitness aletleri yerleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mahalle parkına fitness aletleri yerleştirildi

Mahalle parkına fitness aletleri yerleştirildi

Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında çocuklar ve yetişkinler için parklar yapmaya devam ediyor.

 - Güncelleme:

Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında çocuklar ve yetişkinler için parklar yapmaya devam ediyor. Düzce Belediyesi vatandaşların talep ve isteklerini de yerine getiriyor. 2 mahalledeki parklara fitness aletleri yerleştirildi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bahçelievler ve Yeşiltepe mahalle sakinlerinin fitness aleti talebini yerine getirdi. Düzcelilerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve çocukların oyun oynayabileceği park alanlarının yapımı hızla ilerliyor. Bir yandan yeni parklar yapılırken bir yandan da bazı parklarda oyun grupları yenileniyor.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini de ön plana alarak fitness aletleri olmayan parklarda yeni çalışma başlattı. Yeşiltepe ve Bahçelievler Mahalle parklarında yetişkinler için fitness aletlerinin yerleştirilerek mahalle sakinlerinin talebi yerine getirildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Düzce Belediyesi Bahçelievler Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title