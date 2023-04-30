Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mahalle Ligi" Ağrı'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde ilk defa düzenlediği ve Spor Toto Teşkilatının da desteklediği Arkadaşını Bul, Takımını Kur "Mahalle Ligi" Ağrı'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde 14-19 yaş arası gençlere yönelik ilk defa düzenlediği Spor Toto Teşkilatının da desteklemiş olduğu ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan projede Badminton, Basketbol, ve Voleybol Branşlarından oluşan "Mahalle Ligi" spor etkinliği Voleybol müsabakaları ile start aldı.

Ağrı Merkez Hürriyet Mahallesinde ki Naci Gökçe Anadolu Lisesi Spor Salonunda Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mahalle Ligi" geniş bir katılım ve yoğun bir ilgi ile başladı.

Spor etkinliğine Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Eğitim Şube Müdürü Voleybol İl Temsilcisi Gökmen Aslankılıç, Spor Şube Müdürü Turan Tunç ve sporcular katıldı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din; "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu projesi ile gençlerimizi sporla, eğitimle yoğuracağız bu şekilde kazandıracağız. Farklı yetenekler ve meziyetlere sahip olan çocuklarımızı ortaya çıkaracağız ve inşallah buradan nice milli sporcular çıkacak. Ülkemizin bayrağını uluslar arası arenalarda dalgalandıracak ve bu organizasyonlar bunlara vesile olacak. "Arkadaşını bul, Takımını Kur Mahalle ligi Projesinde yaklaşık bir ay sürecek bir etkinlik. Hepimiz bu süreci coşkuyla, sevinçle, sporla geçireceğiz." Müsabakalarda mücadele edecek olan tüm sporculara başarılar diliyoruz" dedi. - AĞRI

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