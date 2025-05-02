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Magic Hands Spor Kulübü U18 2. Küme Ligi'nde Şampiyon Oldu

Magic Hands Spor Kulübü U18 2. Küme Ligi'nde Şampiyon Oldu
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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ankara Altyapı U18 2. Küme Ligi'nde Magic Hands Spor Kulübü, namağlup şampiyonluğunu ilan etti ve üç takımıyla da dereceye girdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Ankara Altyapı U18 2. Küme Ligi'nde Magic Hands Spor Kulübü şampiyon olarak bitirirken, 3 takımıyla da dereceye girdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Ankara Altyapı U18 2. Küme Ligi'nde Magic Hands Spor Kulübü şampiyon oldu. Farklı yaş gruplarından oyuncularla mücadele eden kulüp, aynı ligde üç takımıyla dereceye girerek sezonu üç kupayla tamamladı.

Namağlup şampiyonluk

2009 doğumlu sporculardan oluşan Magic Hands, tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Kulübün 2008 doğumlu sporcuları ise sezonu ikinci sırada tamamladı. Kulübün üçüncü temsilcisi olan Ankara Magic Hands ise üçüncü oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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