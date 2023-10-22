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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

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Samsunspor ile Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısında yaşanan önemli dakikalar ve gol pozisyonları.

0 eşitlikle sonlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Soner Gönül'ün ceza sahası sol çaprazın çektiği şutu kaleci Volkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

13. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar giren Tırpan'ın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.

36. dakikada defanstan çıkarken kazanılan topta ceza sahası cephesinden topa iyi vuran Marius'un şutu direğin solundan az farkla dışarı gitti.

38. dakikada ceza sahasına gönderilen ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun şutu direkten oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Hakan Karabalcık

Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Emre Kılınç, Flavien Tait, Ait Bennasser, Carlo Holse, Ercan Kara, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Alim, Zeki, Fofana, Soner Aydoğdu, Muhammet, Yunus Emre, Muhammed, Osman, Dimata

Teknik Direktör: Markus Gisdol

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Dubois, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Jerome Opoku, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Dimitrios Pelkas, Joao Figueiredo, Paulin Keny

Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Ömer Ali, Camali, Serdar, Mehdi, Mahmut, Emirhan, Eden, Dennis

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kart: Soner Gönül (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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