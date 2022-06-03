Maçın ardından - Haberler

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Bunu kimse yanlış anlamasın ama TFF 1. Lig'in uzak ara en göze hoş gelen ve en modern futbolunu oynayan takım bizdik bence sezon boyunca" dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, şampiyonluk, Süper Lig'le biten hikayenin 96 yıllık mazilerinde bazı parçaları olduğunu belirterek İstanbulspor'un tribünleri dolu olmasa da dönmeyi düşünmeyenlerin, "önce vatan" diyenlerin takımı olduğunu söyledi.

İstanbulspor'un Türk futbol kamuoyunda, Türk futbolunun ihtiyacı olan, hep konuşulan "üretmek, denk bütçeyle yönetmek, kurumsal kimliği kuvvetlendirmek" kavramlarının tam karşılık bulduğu kulüp olduğunu savunan Korkmaz, "Tek eksiği var belki, bakıldığında tribünler çok dolu değil. Şöyle inanıyorum; dönmeyi düşünmeyenlerin, 'önce vatan' diyenlerin takımı. Yine selam gönderiyorum, 14'lük, 15'lik, 16'lık geri dönmeyi düşünmeyen İstanbul Liseli şehitlere ve 'önce vatan' diyen tüm şehitlerimize armağan olsun." diye konuştu.

Korkmaz şöyle devam etti:

"Oyuncularımızla 9 aydır aslında var ettiğimiz, olgunlaştırdığımız oyun kültüründen feragat etmedik. En kuvvetli yanımız neydi, onu nasıl sahaya yansıtırız? Bunu düşündük. Rakip bence final baskısını bizden daha fazla hissetti, oynadıkları oyunu yorumlamak istemiyorum, büyük bir yıkım içindeler, bu doğru olmaz. Finalde olsa bu kupa finali, lig finali, play-off finali olabilirdi. Her yerde her zaman aylar boyu olgunlaştırdığımız oyunu oynamaya çalıştık. Bence bizi kuvvetli kılan da buydu. Bunu kimse yanlış anlamasın ama TFF 1. Lig'in uzak ara en göze hoş gelen ve en modern futbolunu oynayan takım bizdik bence sezon boyunca. Oyun oynamaya çalışırken basit goller yedik ama sonuç odaklı davranıp sonucu korumak için oyun formasyonunu değiştirmedik. Kendi oyunumuzda ısrar ettik, bu oyunu olgunlaştırdık. O oyun bizi finalde Süper Lig'e taşıdı. Süper Lig'de de bundan vazgeçmeyeceğiz."

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de İstanbulspor'u tebrik ederek Süper Lig'de başarılar diledi.