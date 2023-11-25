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Maccabi Tel Aviv, Zorya'yı 3-2 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde galip geldi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan erteleme maçında Maccabi Tel Aviv, Zorya'yı 3-2 mağlup etti. İsrail temsilcisi bu galibiyetle grupta ikinci sıraya yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi erteleme maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, Ukrayna'nın Zorya takımını 3-2 yendi.

İsrail'deki mevcut güvenlik durumunu nedeniyle Sırbistan'ta oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'in gollerini Eran Zahavi ve Dor Peretz (2) atarken, Zorya'nın gollerini Eduardo Guerrero ile Ihor Gorbach kaydetti.

Bu galibiyetin ardından grupta ikinci sırada yer alan Maccabi Tel Aviv, puanını 9'a yükseltti. Üçüncü sıradaki Zorya ise 4 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Maccabi Tel Aviv Ukrayna İsrail Futbol Spor Haberler

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