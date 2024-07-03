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Macaristan ve İspanya, 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Finalde

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Macaristan ve İspanya, 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayarak finale çıktı. Yarı finalistler arasında Hırvatistan ve Avustralya yer alırken, Türkiye ise sıralama maçında Ukrayna'yı mağlup etti.

16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda yarı finalde rakiplerine üstünlük kuran Macaristan ile İspanya, final oynayacak.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun 6. gününde, 8'i sıralama müsabakası, 10 maç yapıldı.

Yarı finalde Hırvatistan'ı 18-13 mağlup eden Macaristan ile Avustralya'yı 14-7 yenen İspanya, finale çıkan ekipler oldu.

Macaristan ile İspanya arasındaki final maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.

Yarı finalistler, Hırvatistan ve Avustralya, 3'lük maçına çıkacak.

Sıralama maçında Türkiye, Ukrayna'yı 14-2 mağlup etti.

Günün diğer sıralama maçları ise şöyle sonuçlandı:

Güney Afrika: 4 - Tayland: 14

Kanada: 5 - Almanya: 7

Çin: 7 - Sırbistan: 2

Zimbabve: 2 - Yeni Zelanda: 11

Fransa: 11 - Malta: 9

Hollanda: 7 - Yunanistan: 14

ABD: 12 - İtalya: 14

Kaynak: AA / Spor

Hırvatistan Avustralya Macaristan Ukrayna Türkiye İspanya Dünya Spor Güncel Haberler

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