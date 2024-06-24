2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nun 3. maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü haftasında A Grubu'nda İskoçya ile Macaristan, Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki takım gol için pozisyonlar buldu. 90+10. dakikada sahneye çıkan Kevin Csoboth topu ağlara gönderdi ve Macaristan sahadan 1-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL