Macaristan'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları nedeniyle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle geldiği başkent Budapeşte'de Dünya Atletizm Şampiyonası'nın bir bölümünü statta izledi.

Organizasyonun ikinci gününün akşam seansında erkeklerde 100 metre, çekiç atma, 10 bin metre, kadınlarda uzun atlama finalleri ile erkekler ve kadınlarda 1500 metrede yarı finalleri yapıldı.

Erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles, 9.83'le yılın en iyi derecesini koşarak altın madalya elde etti.

Yarışta, Botsvana'dan Letsile Tebogo, 9.88'lik derecesiyle ikinci, yine aynı dereceyi elde eden Büyük Britanya'dan Zharnel Hughes ise üçüncü oldu.

Erkekler 10 bin metrede şampiyon değişmedi

Erkekler 10 bin metre finalini, 27.51.42'lik derecesiyle Ugandalı Joshua Cheptegei kazandı. Cheptegei, geçen yıl da altın madalya elde etmişti.

Yarışta Kenya'dan Daniel Simiu Ebenyo 27.52.60'lık derecesiyle gümüş, Etiyopya'dan Selemon Barega 27.52.72'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler çekiç atmada bir seri sona erdi

Erkekler çekiç atmada ise bir seri sona erdi. Canadalı Ethan Katzberg, 81.25'lik derecesiyle üst üste 5 kez dünya şampiyonu olan Polonyalı Pawel Fajdek'i geçerek altın madalya elde etti.

Erkekler çekiç atmada Wojciech Nowicki 81.02'lik derecesiyle ikinci, Macar Bence Halasz 80.82'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlar uzun atlamada ise Sırp Ivana Vuleta 7.14'lük derecesiyle altın, ABD'li Tara Davıs-Woodhall 6.91 ile gümüş, Alina Rotaru-Kottmann 6.88'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.