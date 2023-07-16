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Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli güreşçiler altın ve gümüş madalya kazandı

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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli güreşçiler Kerem Kamal altın, Kadriye Aksoy ise gümüş madalya kazandı. Kerem Kamal grekoromen stil 60 kiloda finalde İranlı rakibini mağlup ederek altın madalya kazanırken, Kadriye Aksoy ise Nordic sistemin uygulandığı müsabakalarda sıkletinde az sayıda güreşçi olduğu için gümüş madalya elde etti.

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Kadriye Aksoy ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, finalde İranlı rakibi Onid Hossein Arami'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy ise sıkletinde az sayıda güreşçi mücadele ettiği için Nordic sistemin uygulandığı müsabakalar sonucu gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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