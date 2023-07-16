Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli güreşçiler altın ve gümüş madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli güreşçiler Kerem Kamal altın, Kadriye Aksoy ise gümüş madalya kazandı. Kerem Kamal grekoromen stil 60 kiloda finalde İranlı rakibini mağlup ederek altın madalya kazanırken, Kadriye Aksoy ise Nordic sistemin uygulandığı müsabakalarda sıkletinde az sayıda güreşçi olduğu için gümüş madalya elde etti.