Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyalar sahiplerini buldu

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın beşinci gününde kadınlar ve erkeklerde yapılan finallerde altın madalyalar sahiplerini buldu. Kadınlar sırıkla atlamada dünya şampiyonasında altın madalyada bir ilk gerçekleşti. Kadınlar 400 metrede Dominik Cumhuriyeti'nden Marileidy Paulino, altın madalya kazanan ilk kadın atlet olarak tarihe geçti. Erkekler 400 metre engelde Norveçli Karsten Warholm üçüncü altın madalyasını elde etti. Erkekler 1500 metrede Büyük Britanyalı Josh Kerr, dünya şampiyonasındaki ilk altın madalyasını aldı.

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın beşinci günü tamamlandı.

Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun beşinci gününde kadınlarda cirit atma, 5 bin metre, üç adım atlama, 3 bin metre engellinin elemeleri, 100 metre engellinin yarı finali, sırıkla atlama ve 400 metrenin finalleri, erkeklerde ise 1500 metre ile 400 metre engellinin finalleri yapıldı.

Kadınlar üç adım atlamada 14.11'lik derecesiyle 8'inci olan milli atlet Tuğba Danışmaz, finale kalamadı.

Kadınlar 3 bin metre engellide 9.50.96'lık derecesiyle 10'uncu olan Tuğba Güvenç de bir üst tura çıkma hakkı elde edemedi.

Kadınlar sırıkla atlamada dünya şampiyonasında altın madalyada bir ilk gerçekleşti

Kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy ile ABD'li Katie Moon, 4.90'lık derecelerinin ardından 4.95'lik atlayışlarını geçemedi.

Kurallar gereği baraj atlama veya ikisinin de altın madalya kazanması konusunda konuşan iki atlet, anlaşarak aynı anda şampiyon olmayı kabul etti.

4.90'la dünyada yılın en iyi derecesini elde eden iki atlet, dünya şampiyonasında ilk defa aynı anda altın madalya kazanan sporcu olarak tarihe geçti.

Aynı disiplinde gümüş madalya verilmezken, bronz madalyayı Fin Wilma Murto elde etti.

Paulino, Dominik Cumhuriyeti adına bireysel kadınlarda altın madalya kazanan ilk atlet oldu

Kadınlar 400 metrede Dominik Cumhuriyeti'nden Marileidy Paulino, 48.76'lık derecesiyle ülke rekoru kırarak şampiyon oldu. Paulino, Dominik Cumhuriyeti adına bireyselde altın madalya kazanan ilk kadın atlet olarak tarihe geçti.

Polonya'da Natalia Kaczmarek, 49.57'lik derecesiyle gümüş madalya, Barbados'tan Sada Williams, 49.60'la üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler 400 metre engelde şampiyon değişti

Erkekler 400 metre engelde Norveçli Karsten Warholm, 46.89'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Warholm, 2017 İngiltere ve 2019 Katar'ın ardından üçüncü altın madalyasını elde etti.

İngiliz Virgin Adaları'ndan Kyron Mcmaster, 47.34'lük derecesiyle ikinci, ABD'li Rai Benjamin, 47.56'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Son şampiyon Brezilyalı Alison Dos Santos ise 5. sırada yer aldı.

Kerr, dünya şampiyonasındaki ilk altın madalyasını Budapeşte'de aldı

Erkekler 1500 metrede Büyük Britanyalı Josh Kerr, 3.29.38'le sezonun kendi açısından en iyi derecesini elde ederek altın madalya kazandı. 25 yaşındaki atlet, dünya şampiyonasındaki ilk altın madalyasını Budapeşte'de elde etti.

Aynı disiplinde son olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Norveçli Jakob Ingebrigtsen 3.29.65'lik derecesiyle ikinci, bir diğer Norveçli Narve Gilje Nordas, 3.29.68'le üçüncü oldu.