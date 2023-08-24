Macaristan'da Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Sporcuları Taşıyan Araç Kaza Geçirdi

Macaristan'da süren 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sporcuları taşıyan araç kaza geçirdi. Kaza sonrası bir görevlinin araçtan düştüğü, Jamaikalı atlet Andrew Hudson'un ise gözünü tuttuğu bildirildi. Kazadan dolayı yarış normal saatinden geç başladı.

Macaristan'da süren 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sporcuları taşıyan araç kaza geçirdi.

Başkent Budapeşte'de devam eden organizasyonun altıncı gününde erkekler 200 metre yarı finalleri öncesi, erkekler 100 metrede altın madalya kazanan ABD'li Noah Lyles'ın da içinde bulunduğu sporcuları taşıyan araca başka bir görevli aracı çarptı.

Kaza sonrası bir görevlinin araçtan düştüğü, Jamaikalı atlet Andrew Hudson'un ise gözünü tuttuğu bildirildi. Kazadan dolayı yarış normal saatinden geç başladı.

Olayın ardından organizasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Sporcu ve görevlinin durumları iyi. Yerel organizasyon komitesi olayı araştırıyor. Sporcu transfer prosedürleri gözden geçiriliyor." ifadeleri kullanıldı.