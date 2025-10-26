Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Gençlerbirliği Maçında Tribündeydi

GENÇLERBİRLİĞİ taraftarı olan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, kırmızı-siyahlı ekibin Konyaspor ile oynadığı maçı ailesiyle birlikte tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği Asbaşkanı Mithat Akar, Matis'e üzerinde isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma hediye etti. Büyükelçi Matis, ailesiyle birlikte tribün atmosferinin keyfini çıkarıp Gençlerbirliği'ni destekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor