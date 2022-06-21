Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru - Haberler

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Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Macar yüzücü Kristof Milak, erkekler 200 metre kelebekte kendine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Macar yüzücü Kristof Milak, erkekler 200 metre kelebekte kendine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki Milak, 1.50.34'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Macar sporcu, 2019 yılında Güney Kore'nin Gwanju kentinin ev sahipliği yaptığı bir önceki şampiyonada, 1.50.73'lük derecesiyle ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru (1.51.51) yaklaşık bir saniye geliştirmişti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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