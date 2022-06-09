Maça saatler kala futbolcuları hastanelik olan Ilıcaspor, turnuvadan ihraç edildi - Haberler

Denizli'de katılacakları U16 Türkiye Şampiyonası maçına saatler kala gıda zehirlenmesi yaşayan Antalya ekibi Manavgat Belediyesi Ilıcaspor, turnuvadan ihraç edildi. 19 oyuncu, 3 antrenör ve takım otobüsü şoförünün taburcu edildiği olayda, yardımcı antrenörün tedavisine ise devam edildiği bildirildi.

U16 Türkiye Şampiyonası Denizli 1. Kademe B Grubu'nda yer alan Antalya temsilcisi Manavgat Belediyesi Ilıcaspor'un 15 oyuncusu ve 2 antrenörü dün oynanması gereken Urla Belediyespor maçına saatler kala aniden rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiye, akşam saatlerinde 4 futbolcu, 2 antrenör ve takım otobüsü şoförü de eklendi. Tedavileri tamamlanan 19 futbolcu, 3 antrenör ve otobüs şoförü taburcu edilirken, yardımcı antrenörlerden birisinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi. Kafileden sadece 2 kişinin etkilenmediği olay sonrası maça çıkamayan Ilıcaspor, turnuvadan ihraç edildi.

"U16 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DENİZLİ 1. KADEMEDEN İHRAÇ EDİLDİK"

Gıda zehirlenmesi ve takımın son durumu ile ilgili bilgi veren Ilıcaspor kafile sorumlusu ve takım antrenörü Volkan Mercanoğlu, "15 futbolcu ve 2 antrenörümüzün ardından dün akşam saatlerinde 4 futbolcumuz, 2 antrenör ve takım otobüs şoförümüz de baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Onlar da gıda zehirlenmesinden dolayı gözetim altına alındı. Şuan yardımcı antrenörümüz Bayram Koçak'ın şikayetleri devam ediyor. Diğerleri taburcu edildi ancak işlemler bitmediği için biz halen Denizli'den ayrılamıyoruz. Gıda zehirlenmesinden sadece ben ve yardımcı antrenörümüz Ediz Özel etkilenmedi. Takımın durumu ve maça çıkamadığımız için U16 Türkiye Şampiyonası Denizli 1. Kademeden ihraç edildik. Turnuvalar devam ediyor ama kararı TFF verecek. Antalya'ya geri dönebilmek için herkesin iyi olmasını bekliyoruz" dedi.

(Semih Can Yılmaz /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor