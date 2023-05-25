Maç öncesi açılan pankart büyük alkış aldı

Bilecik'te bir futbol müsabakası öncesi açılan pankart büyük alkış aldı.

Bilecik 2. Amatör Lig 3'üncü hafta müsabakası olan Bayırköy Belediyespor- Ertuğrulspor maçı öncesi 'Kadına EL KAL-KA-MAZ' pankartı açıldı. Konu hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede toplumsal farkındalığın arttırılması ve bilincin en yüksek seviyeye çıkarılması amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kamuoyu farkındalığını arttıracak faaliyetler çerçevesinde Bayırköy Beldesinde oynanan futbol müsabakasında sporcularla birlikte 'Kadına EL KAL-KA-MAZ' pankartı açılmıştır. Şiddetin her türüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Bilecik İl Jandarma Komutanlığının bilgilendirme/farkındalık faaliyetleri halkımızın desteği ile daha da güçlü bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - BİLECİK