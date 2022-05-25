Maç bitti, kavga başladı - Haberler

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Maç bitti, kavga başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Maç bitti, kavga başladı

Kayseri'de oynanan amatör maçın bitmesinin ardından 2 takım oyuncuları birbirlerine girdi.

Kayseri'de oynanan amatör maçın bitmesinin ardından 2 takım oyuncuları birbirlerine girdi.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncık Esnafspor kazandı. Hakemin maçı bitirmesiyle beraber soyunma odasına yönelen futbolcular, burada birbirlerine girdi. Polis ekipleri de kavgaya müdahale ederek, olayların büyümesini engelledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri, Spor, Haberler

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