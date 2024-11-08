Üye Girişi
Haberler

Maarten Martens: Fenerbahçe'yi Mağlup Etmek Ekstra Bir Motivasyon Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, galibiyetin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Genç oyuncuların performansından dolayı duyduğu gururu dile getiren Martens, takım ruhunun önemine dikkat çekti.

Maarten Martens: Fenerbahçe'yi mağlup etmek ekstra bir motivasyon oldu

Olgucan KALKAN / ALKMAAR - HOLLANDA, - AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, "Unutulmayacak bir akşamdı. İlk yarıda biraz zorlandık. İkinci yarı için çok mutluyum. Çok cesaretli bir oyun gösterdik. Biz böyle bir skora muhtaçtık. Evimizde Fenerbahçe'yi mağlup etmek ekstra bir motivasyon oldu" dedi.

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Maarten Martens, "Unutulmayacak bir akşamdı. İlk yarıda biraz zorlandık. Özellikle sol kanatta zorlandık. Dzeko da birkaç fırsat kaçırdı. İkinci yarı için çok mutluyum. Genç oyuncular muazzam oynadı. Çok cesaretli bir oyun gösterdik. Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Biz böyle bir skora muhtaçtık. Evimizde Fenerbahçe'yi mağlup etmek ekstra bir motivasyon oldu. Takım ruhumuz çok iyi. Takımımla ekstra bir gurur duyuyorum. Çünkü 8 tane genç oyuncudan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların şansı iyi değerlendirdiğini aktaran Martens, "Biz bu maça bugün hazırlanmadık. Genç oyuncuları sezon başından bu yana hazır tutuyoruz. Bugün de bu şansı iyi değerlendirdiler" sözlerini sarf etti.

'BU KONULARDA ZAMAN ZAMAN İYİYİZ'

Fenerbahçe'ye karşı baskı kurduklarını belirten Martens, "Yüksek baskı yapacağımızı biliyorduk. Bu konularda zaman zaman iyiyiz. Fenerbahçe'nin de hata yapacağını biliyorduk. İkinci yarıda 2 kez böyle şans yakaladık ama sonuçlandıramadık. Yine de hem yüksek toplarda hem de yerden toplarda baskıyı iyi kurduk. Bunda da başarılı olacağımızı biliyordum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi

Narin Güran cinayetinde ilk duruşma bitti

 FED, faizde indirime gitti

FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi

Kayyum protestolarının bitmediği şehir savaş alanına döndü
Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti

Doktor, muayeneye gelen genç kadını dakikalarca taciz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 8-9 Kasım Turgutlu, Akhisar, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 8-9 Kasım Pendik, Küçükçekmece, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 8-9 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Karatay, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Kasım Bornova, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 8-9 Kasım Çukurova, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 8-9 Kasım Nilüfer, Yıldırım, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 8-9 Kasım Yenimahalle, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Danilo Şef'in dişi mi kırıldı, Danilo Şef'e ne oldu? Antalya elektrik kesintisi! 8-9 Kasım Alanya, Muratpaşa, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 8-9 Nizip, Şehitkamil, İslahiye elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.