Lyon 2. Lige Düştü

ULUSAL Mali Denetim Kurulu (DNCG), Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı 2'nci lige düşürüldüğünü açıkladı.

DNCG'nin yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilenleri yerine getiremediği belirtildi.

Fransız ekibin yaklaşık 500 milyon avroyu aşan borcu olduğu ifade edildi.

Öte yandan Lyon'un verilen karara itiraz etme hakkı bulunuyor.