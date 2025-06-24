Lyon 2. Lige Düştü

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için DNCG tarafından 2. lige düşürüldü. Kulübün borcunun yaklaşık 500 milyon avro olduğu bildirildi.

ULUSAL Mali Denetim Kurulu (DNCG), Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı 2'nci lige düşürüldüğünü açıkladı.

DNCG'nin yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilenleri yerine getiremediği belirtildi.

Fransız ekibin yaklaşık 500 milyon avroyu aşan borcu olduğu ifade edildi.

Öte yandan Lyon'un verilen karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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