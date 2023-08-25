Lütfü Savaş: "Hatayspor, kasım ayının başından itibaren Mersin'de antrenman yapmaya başlayacak"

- Lütfü Savaş: "Hatay spor, kasım ayının başından itibaren Mersin'de antrenman yapmaya başlayacak"

MERSİN - Hatay spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kasım ayının başından itibaren Hatay spor'un Mersin Erdemli'deki tesislerde antrenmanlara başlayacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde stadyumu hasar gören ve bu sezon iç saha maçlarını Mersin Stadyumu'nda oynayacak olan Hatay spor'un, Mersin Erdemli'de çalışmalarını yapacağı antrenman sahalarının yapımı sürüyor. Hatay spor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ile Hatay spor Başkan Vekili Aydın Toksöz, yapımında sona gelinen tesislerde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından İhlas Haber Ajansı'na muhabirine açıklamalarda bulunan Hatay spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Buraya çok güzel iki tane saha yapılıyor. Biri sentetik, biri de çim saha olacak. İnşallah Hatay spor, kasım ayının başından itibaren burada antrenman yapmaya başlayacak. Hatay spor maçlarını da Mersin Stadyumu'nda oynayacak" diye konuştu.

"Amacımız depremin Hatay'da bıraktığı enkazı unutturmak"

Bu sezon depremin Hatay'da bıraktığı izleri unutturmak için maçlara çıkacaklarını hatırlatan Savaş, "Biliyorsunuz evimizdeki son maçı Kasımpaşa ile yapmıştık. Uzatmalarda atılan bir frikik golüyle 1-0 galip gelmiştik ve o günün sabahında da büyük depremi yaşamıştık. Maalesef golü atan Christian Atsu da vefat etti. Dünya değişti o gece sabaha karşı. Hatay spor 6 tane evladını kaybetti. Artık burada Hatay Stadı hazır olana kadar takımımız antrenmanlarını yapacak. Şu an Hatay'da bizim tesislerimiz de kamp yeri olarak kullanıldığı için orada çok tamirat yapmak lazım, sahaları tekrardan hazırlamak lazım. Stadımız şu anda oynanacak durumda değil, onu hazırlamak lazım. En önemlisi de Hatay'ı tekrardan ayağa kaldırmak lazım. Bu nedenle Hatay spor'u tekrardan maçlara başlattık. Amacımız depremin Hatay'da bıraktığı enkazı unutturmak ve hem şehitlerimizi hatırlatmak hem de tekrardan Hatay'ı hızlı bir şekilde ayağa kaldırmak. 'Unutmayacağız, unutturmayacağız' sloganıyla geçen hafta maçlarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

Başkan Savaş, Mersinli sporseverlere de teşekkür ederek, "Mersinli sporseverlere depremin ardından bizi burada misafir ettikleri için teşekkür anlamında kırmızı-lacivert formayla iç saha maçlarına çıkacağız. İnşallah hayırlı olur. Bu tesislerin bize tahsis edilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü spor barıştırır, kaynaştırır. Sporun yanında olan herkesin daha çok güzel yanları gelişir ve topluma faydalı insanlar olurlar" diyerek sözlerini tamamladı.