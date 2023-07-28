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Lüleburgaz Kaymakamı Spor Okullarını Ziyaret Etti

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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, spor okulları kapsamında açılan kursları ziyaret etti. Yüce, masa tenisi, voleybol ve badminton kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Yüce, faaliyetler hakkında bilgi aldı ve öğrencilere piknik düzenlendi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca da öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, spor okulları kapsamında açılan kursları ziyaret etti.

Yüce, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki masa tenisi, Lüleburgaz Ortaokulu'ndaki voleybol ve Düvenciler Anadolu Lisesi'ndeki badminton kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Kaymakam Yüce, faaliyetler hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Baturalp Eliçevik'ten bilgi aldı.

Öğrencilere piknik düzenlendi

Lüleburgaz Dernek Camii Kur'an kursu öğrencileri piknikte bir araya geldi.

Büyükkarıştıran çamlık mesire alanında gerçekleştirilen piknikte, öğrencilere çeşitli oyunlar oynatıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca da öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Spor

Salih Yüce Lüleburgaz voleybol Spor Spor Haberler

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