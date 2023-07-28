Lüleburgaz Kaymakamı Spor Okullarını Ziyaret Etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, spor okulları kapsamında açılan kursları ziyaret etti. Yüce, masa tenisi, voleybol ve badminton kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Yüce, faaliyetler hakkında bilgi aldı ve öğrencilere piknik düzenlendi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca da öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.