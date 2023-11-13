Lüleburgaz Kadınlar Spor Turnuvası Cumhuriyet Kupası'na ev sahipliği yaptı

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği 6'ncı Kadınlar Spor Turnuvası Cumhuriyet Kupası, heyecanlı karşılaşmalarla sona erdi. Basketbol ve voleybol branşlarında mücadele eden takımlar, ödül ve kupalarını törenle aldı.

Lüleburgaz, Kadınlar Spor Turnuvası Cumhuriyet Kupası'na 6'ncı kez ev sahipliği yaptı. 3 gün boyunca basketbol ve voleybolda birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan turnuva, kupa töreni ile son buldu. Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği 6'ncı Kadınlar Spor Turnuvası Cumhuriyet Kupası 10-12 Kasım'da gerçekleştirildi.

Basketbol ve voleybolda 11 takımın mücadele ettiği turnuvada maçlar Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA) ve Düvenciler Anadolu Lisesi'nde oynandı.

3 gün boyunca heyecanlı maçlara sahne olan turnuvada dereceye giren takımlara ödül ve kupaları, 12 Kasım'da LYFA'da düzenlenen törenle verildi.

Törende takımlara ödül ve kupaları Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer ve Kemal Pektaş ile Belediye Meclisi Üyesi Nihal Organ, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Samet Servet tarafından verildi.

Turnuvada basketbol kategorisinde şampiyon Kemer Master takımı olurken, voleybolda ise şampiyon Bulgaristan'dan Tasarevo takımı oldu.

Turnuvaya katılan tüm takımlara ise madalya verildi.

Turnuvada basketbol branşında İstanbul Turtles, Kemer Master, Yıldırım Girls, SES Spor Kulübü, Best Ladies, Halime Çavuş Veteran, Turkuaz Spor Kulübü, Otuz Dokuz, voleybol branşında ise Lüleburgaz 1922 SK, Tsarevo (Bulgaristan) ve SES Spor Kulübü mücadele etti.