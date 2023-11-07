Lüleburgaz Kadınlar Spor Turnuvası Cumhuriyet Kupası'na ev sahipliği yapacak

Lüleburgaz Belediyesi'nin 6'ncı Kadınlar Spor Turnuvası Cumhuriyet Kupası, 10-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Voleybol ve basketbolda 11 takım mücadele edecek.

Lüleburgaz, Kadınlar Spor Turnuvası Cumhuriyet Kupası'na 6'ncı kez ev sahipliği yapacak. 10-12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada voleybol ve basketbolda 11 takım mücadele edecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 6'ncı Kadınlar Spor Turnuvası Cumhuriyet Kupası, 10-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LYFA ve Düvenciler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuva kıyasıya mücadeleye sahne olacak, basketbol ve voleybol branşlarında 11 takım mücadele edecek.

Turnuvaya basketbol kategorisinde İstanbul Turtles, Kemer Master, Yıldırım Girls, SES Spor Kulübü, Best Ladies, Halime Çavuş Veteran, Turkuaz Spor Kulübü, Otuz Dokuz takımları katılacak.

Voleybol branşında ise Lüleburgaz 1922 SK, Tsarevo (Bulgaristan) ve SES Spor Kulübü mücadele edecek.

Basketbol müsabakaları, 10 Kasım Cuma saat 18.00-23.00 arası, 11 Kasım Cumartesi saat 09.00-19.00 arası, 12 Kasım Pazar saat 10.00-13.30 arasında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

Voleybol müsabakaları ise 10-11 Kasım'da saat 18.00-20.00 arasında, 12 Kasım Pazar günü ise saat 10.00-12.00 arasında Düvenciler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.