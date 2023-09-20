Lüleburgaz'da Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri düzenlenecek

Lüleburgaz'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek Otomobilsiz Kent Günü etkinliklerinde '100. Yılda 100 Genç Sporcu Yürüyor' etkinliği gerçekleştirilecek, aynı anda sağlıklı ve güvenli hareketlilik için bisiklet turu düzenlenecek.

Lüleburgaz'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek Otomobilsiz Kent Günü etkinliklerinde '100. Yılda 100 Genç Sporcu Yürüyor' etkinliği gerçekleştirilecek, aynı anda sağlıklı ve güvenli hareketlilik için bisiklet turu düzenlenecek.

Lüleburgaz'da 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri düzenlenecek.

2023 temasını 'Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı' ilan eden Lüleburgaz Belediyesi, bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı olması dolayısıyla 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü'nde '100. Yılda 100 Genç Sporcu Yürüyor' etkinliği düzenleyecek.

Yürüyüş, 22 Eylül'de saat 19: 30'da Kongre Meydanı'ndan başlayacak.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ HAREKETLİLİK İÇİN PEDALLAYACAKLAR

22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü'nde aynı anda 'Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik İçin Pedallıyoruz' etkinliği de düzenlenecek.

Bisikletleriyle Kongre Meydanı'nda toplanacak vatandaşlar, saat 19.30 itibariyle sağlıklı ve güvenli hareketlilik için pedala basacak.