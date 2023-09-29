Lüleburgaz'da Dronla Işık İhlali Tespiti

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde dron kullanarak ışık ihlali yapan araçları tespit etti ve ceza uyguladı. 9 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri, ışık ihlali yapan araçları havadan dronla tespit edip, ceza uyguladı

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğin ekipleri, dron ile trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ışık ihlali yapan araçlar üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde ışık ihlali yaptığı belirlenen 9 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, dronla denetimlerin süreceğini bildirdi.