Lüleburgaz'da bedensel engelli ve özel sporcular Kaymakam'ın rakibi oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Zirve Spor Masa Tenisi Salonu'nda bedensel engelli ve özel sporcular, Kaymakam Salih Yüce ile masa tenisi oynayarak kıyasıya mücadele etti. Şampiyon sporcular Mert Çalışkan, Hale Cansu Öge ve Ecrin Ercan, elde ettikleri tüm başarılarını Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'ye ve Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Sarıyıldız'a armağan edeceklerini söyledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bedensel engelli ve özel sporcular, Kaymakam Salih Yüce'nin rakipleri oldu.

Lüleburgaz Zirve Spor Masa Tenisi Salonu'nda şampiyon sporcular Mert Çalışkan, Hale Cansu Öge ve Ecrin Ercan, Kaymakam Yüce ile masa tenisi oynayarak kıyasıya mücadele etti. Yapılan antrenmanların ardından Kaymakam Yüce, şampiyon sporculara hediye vererek başarılar diledi. Sporcular, elde ettikleri tüm başarılarını Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'ye ve Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Sarıyıldız'a armağan edeceklerini söyledi.

Kulüp Antrenörleri Soner Polat ve Birsen Özgür Sporcuların düzenli çalışmaları sonucunda başarıların gelmeye başladığını, Sporcularımızın sonuna kadar yanlarında olduklarını ve daha büyük başarılar ve Milli takımlara girmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Sürekli kendileri ile ilgilenen ve desteklerini hiç esirgemeyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Sarıyıldız ve Spor Uzmanı Vural Aydoğdu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Lüleburgaz'ı başarıyla temsil ettiler

Zirve Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren özel sporcular (Down Sendromlu) 2010 doğumlu Hale Cansu Öge, Ecrin Ercan ve 2001 doğumlu Mert Ballı, Okullar ve Kulüpler arası müsabakalarda Lüleburgaz'ı başarıyla temsil ediyor. Özel sporcular Hale Cansu Öge, Ecrin Ercan ve Mert Ballı 2022 yılında İstanbul'da yapılan 4. Yavuz Kocaömer Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon, Ecrin Ercan ise Türkiye 3.'sü olurken, Mert Ballı da 5'inci olarak turnuvayı tamamladı.

Aynı zamanda okul sporlarında da yarışan sporculardan Ecrin Ercan, Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Okul Sporları Yıldız Kızlarda, Türkiye şampiyonu Hale Cansu Öge ise Türkiye 2.'si olarak finalde temsil ettiler. Sporcular altın ve gümüş madalyaları Lüleburgaz'a getirdi.

Bunun yanında Bedensel Engelliler Masa Tenisi dalı sporcularından 2010 doğumlu Mert Çalışkan Okullar Bedensel Engelliler Yıldızlar kategorisinde Aksaray ilinde yapılan şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu.

Diğer sporcular Binnur Yalçınkaya ve Atilla Kırkar ile birlikte 12-14 Haziran 2023 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Lüleburgaz'ı tekrar temsil edecekler. - KIRKLARELİ

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023