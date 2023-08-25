Lüleburgaz Belediyesi, TOKİ bölgesinde spor alanı açacak

Lüleburgaz Belediyesi, TOKİ bölgesinde vatandaşların taleplerini yerine getirerek spor alanı açacak. Basketbol sahası, halı saha ve yürüyüş parkurunu içeren alan yakında hizmete sunulacak.

Lüleburgaz Belediyesi, TOKİ bölgesinde vatandaşın spor alanı talebini hayata geçiriyor. İçerisinde basketbol sahası, halı saha ve yürüyüş parkuru bulunacak spor alanı yakın bir zamanda vatandaşın hizmetine sunulacak. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Komşularımıza verdiğimiz her sözü birer birer yerine getiriyoruz" dedi.

Son 4 yılda belediyeye ait atıl alanları birer birer kullanılabilir yeşil alan ve gençler için spor alanları olarak hizmete sunan Lüleburgaz Belediyesi, şimdi de TOKİ bölgesinde vatandaşlara verdiği sözü yerine getiriyor.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışma kapsamında halı sahanın zemin düzenlemelerine geçilirken basketbol sahasında da son aşamaya gelindi. Her iki spor alanının tamamlanmasının ardından ise yürüyüş parkuru ve peyzaj çalışmalarıyla son dokunuşların gerçekleştirileceği alan ücretsiz bir şekilde halkın kullanımına sunulacak.

Alanın çok yakında açılacağını müjdeleyen Başkan Gerenli, şöyle konuştu:

"Sizlere verdiğimiz her sözü birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz. Göreve ilk geldiğimde TOKİ'deki komşularımıza verdiğimiz spor alanı sözümüz hayata geçiyor. Basketbol sahası, halı saha ve yanında yer alacak yürüyüş parkuru TOKİ bölgemize çok yakışacak. Siz isteyin, biz sizin için yapmaya devam edeceğiz. Çok yakında açılışını yapacağımız spor alanımız komşularımıza şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."