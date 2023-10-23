Lüleburgaz Belediyesi Cumhuriyet Bisiklet Turu düzenledi
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Lüleburgaz Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu. Bisiklet turuna, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, bisiklet dernekleri ve spor kulüplerinden bisikletçiler katıldı.
Lüleburgaz Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Bisiklet Turu, renkli görüntülere sahne oldu.
Lüleburgaz Belediyesi'nce Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyet Bisiklet Turu' düzenlendi. 22 Ekim Pazar günü saat 14: 00'te Kongre Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla süsledikleri bisikletleriyle ilgi çekti.
Bisiklet turuna, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, bisiklet dernekleri ve spor kulüplerinden bisikletçiler katıldı.
Aralarında her yaştan bisiklet tutkununun yer aldığı grup, Kongre Meydanı'ndan başladıkları turu, yaklaşık 3 kilometrelik sürüşün ardından Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde tamamladı.