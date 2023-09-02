Lüleburgaz Belediyesi CEV Avrupa Şampiyonası Final Maçını Dev Ekrandan Yayınlayacak

Lüleburgaz Belediyesi CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3 Eylül Pazar günü Sırbistan ile final maçına çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu önemli maçını, Kongre Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan yayınlayacak. Lüleburgazlılar milli heyecanı meydanda hep birlikte yaşayacak.

Filenin Sultanları'nın CEV Avrupa Şampiyonası final heyecanı tüm yurdu sararken, Lüleburgaz Belediyesi bu heyecana anlamlı bir katkı sunma kararı aldı. Dün akşam Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları'nın Sırbistan ile oynayacağı maç, Kongre Meydanı'na kurulacak dev ekrandan paylaşılacak.

Lüleburgaz Belediyesi, final maçının saat bilgisi netleşince yapacağı duyuru ile sporseverleri heyacan dolu geçecek maçla buluşturacak.