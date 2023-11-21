Lüleburgaz Belediyesi Atıl Alanları Yeşil Alana Dönüştürmeye Devam Ediyor

Lüleburgaz Belediyesi son 4 yılda 14 futbol sahası büyüklüğünde park ve sosyal donatı alanı kazandırdı. Eski İstasyon Caddesi ile Murat Hüdavendigar Caddesi'nin kesişiminde bulunan atıl alan, yeşil alana dönüştürüldü.

Lüleburgaz'a son 4 yılda 14 futbol sahası büyüklüğünde park ve sosyal donatı alanı kazandıran Lüleburgaz Belediyesi, atıl alanları yeşil alanlara dönüştürmeye devam ediyor. Son olarak Eski İstasyon Caddesi ile Murat Hüdavendigar Caddesi'nin kesişiminde bulunan atıl alan, vatandaşların nefes alabileceği yeşil alana dönüştürüldü.

Lüleburgaz Belediyesi, kentteki atıl alanları yeşil alanlara dönüştürmeye devam ediyor.

Son 4 yılda 14 futbol sahası büyüklüğünde park ve sosyal donatı alanını kente kazandıran Lüleburgaz Belediyesi, Eski İstasyon Caddesi ile Murat Hüdavendigar Caddesi'nin kesişiminde bulunan atıl alanı vatandaşların nefes alabileceği yeşil alana dönüştürdü.

Söz konusu alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma doğrultusunda alandaki mevcut ağaçlar korunarak, içerisinde pampas, Japon şemsiyesi, Osmanlı çimi, podima taşı, formium ve çim bulunan bitki göbeği ile tropikal bitki, podima ve kaya taşı, yayılıcı yer bitkileri ve süs bitkisinden oluşan bitki köşesi yapıldı.

Işıklandırma çalışmalarının da tamamlandığı alanın son hali, görenlerden tam not aldı.