Lüksemburg-Türkiye maçını Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek - Haberler

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Lüksemburg-Türkiye maçını Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Lüksemburg-Türkiye maçını Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg'a konuk olacağı maçın hakemi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg'a konuk olacağı maçın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lüksemburg Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki üçüncü müsabakasını, Portekizli Antonio Nobre yönetecek.

Nobre'nin yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Helder Malheiro üstlenecek.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

A Milli Futbol Takımı Lüksemburg Türkiye Futbol Spor Haberler

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