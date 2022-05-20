A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg maçı biletlerinin genel satışı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg maçı biletlerinin genel satışı başladı

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg maçı biletlerinin genel satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg'a konuk olacağı maçın biletlerin genel satışı başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg'a konuk olacağı maçın biletlerin genel satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, satışa sunulan misafir tribün biletleri, "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil uygulamasından alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Lüksemburg-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları kale arkası 400 ve doğu tribün 750 lira olarak belirlendi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title