Lüksemburg-Türkiye maçına doğru - Haberler

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın Lüksemburg'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, yarın gruptaki en güçlü rakiple mücadele edeceklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Lüksemburg Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Lüksemburg bireysel ve taktiksel anlamda Faroe Adaları ve Litvanya'dan üstün bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Bizim gruptaki en ciddi rakibimiz diyebiliriz. Bu karşılaşmaya oyuncularımızı iyi bir şekilde hazırlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, takımdaki tek eksiğin sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz olduğunu belirterek, "Rıdvan'ın ağrıları devam ediyor. Yarınki maç için riske etmeyeceğiz." dedi.

"Benim için takım ruhu iyi performans göstermenin temeli." sözlerini kullanan Stefan Kuntz, şöyle konuştu:

"Oyuncularımızı da buna göre seçiyoruz. Oyuncularımızı seçerken belirli konularda tavsiyeleri dinliyoruz ama önemli olan takım ruhunu iyi tutacak kararı verebilmek. Örneğin kampın ikinci ya da üçüncü gününde kalecilerimize, hangi maçta hangi kalecinin oynayacağını ifade ettik. Dolayısıyla niye yokum endişesi doğmuyor. Lider oyuncularımız var. Takım ruhu konusunu fazlasıyla önemsiyorlar. Tabi takım ruhu iyi olunca bir rahatlık oluşuyor. Oyuncularımız burada okul tatilinde değiller, performans göstermek için buradalar. Teknik heyetimizle birlikte çeşitli ufak dokunuşlar yapıyoruz. Genç oyuncularımız da iyi işler çıkartıyor. Çok iyi davranışlarını gördüm. İki maç geçti, kalan iki maçı da geçtikten sonra benim de gözlemlediğim hoşuma giden birkaç detay var, bunlarla ilgili detaylı konuşuruz. Teknik heyetle yaptığımız küçük dokunuşlarda da bazı küçük olumlu şeyler de var. Onlar da beni mutlu ediyor."

Kuntz, Lüksemburglu bir gazetecinin, "Lüksemburg'dan bir oyuncu seçme hakkınız olsaydı hangi oyuncuyu takımınızda görmek isterdiniz?" sorusunu, "Tabii ki Lüksemburglu oyuncuları biliyoruz ama kendi takımıma alacak kadar bir yorum yapmak istemiyorum. Kendi takımıma konsantre oluyorum. İki oyuncusunun Türkiye'de oynadığını ve iyi performans sergilediklerini söyleyebilirim." şeklinde yanıtladı.

Alman teknik adam, "Türkiye galip gelirse UEFA Uluslar Ligi'nde işi bitirmiş olur mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Zorluklar maç maç değişiyor. Bir hoca olarak her zaman takımınızın gelişmesini istersiniz. Ben takımımın sıkı çalışmasını istiyorum. UEFA Uluslar Ligi ile geçmekte olan zamanı EURO 2024 elemelerine hazırlık için kullanmak istiyoruz. Çok fazla ciddiyet istiyorum, eleme maçlarına hazırlanmak istiyoruz. Yeni sayfa açtık demiştik, yeni oyunculardan oluşan, yeni bir organizasyon yapısı olan bir takımımız var bunu da sürekli geliştirmek istiyoruz."

Stefan Kuntz, Lüksemburg'un hareketli forvetlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Yarının zorluklarından biri de bu olacak. Defansta nasıl stabil oluruz ve hücumda nasıl zenginlik oluştururuz bunun yoluna bakacağız. Portekiz maçında 3'lü defans oynamıştık, bu seviyelerde oyuncuların hareketliliği de üst seviyede oluyor. Portekiz maçında böyle oynadık çünkü bu tarz hareketli oyuncuları takip edebilmek, savunma hattını açmadan takip edebilmek daha kolay oluyor. Yarın da o zorlukla karşılaşacağız ama bunu aklımızda bulundurarak oyunculara tavsiyelerde bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.