Lüksemburg-Türkiye hentbol milli maçının ardından

2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup üçüncü maçında Lüksemburg'u 30-29 yenen A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Başantrenör Okan Halay, maçın ardından AA muhabirine, yaptığı açıklamada, zor ama keyifli bir maç oynadıklarını belirtti.

Türkiye'nin yaşadığı depremlerden dolayı çok zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Halay, "Takım kaptanımız Cemal Kütahya arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsüyle nedeniyle bu maç bizim için önemliydi. O açıdan bu galibiyet büyük moral oldu." diye konuştu.

Maçın özellikle ilk yarısını çok iyi oynadıklarını aktaran Halay, şunları kaydetti:

"Maçta iyi yaptığımız şeyler vardı, yapamadığımız şeyler vardı. İlk yarı özellikle çok iyi oynadık. Ama ikinci yarı çok iyi oynayamadık. Yine de kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımı oyuncularımı, hepsini tek tek kutluyorum. Uzun bir aradan sonra deplasmanda galibiyet almak bizim için önemliydi. Pazar günü Konya'da oynayacağımız rövanşı maçında daha iyi oynayıp daha iyi bir skorla alacağımıza inanıyorum. Takımıma güveniyorum. Bunun arkasında Nisan ayında Portekiz ve Kuzey Makedonya maçlarımız olacak. Bunlarda da çok önemli maçlar. Oradan da en az bir galibiyet almak için elimizden geleni gayreti göstereceğiz."

Baran Nalbantoğlu: "Bu galibiyeti merhum kaptanımız Cemal Kütahya ve ailesine armağan ediyoruz"

Milli takım oyuncularında Baran Nalbantoğlu ise galibiyeti A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya'ya armağan ettiğini söyledi.

Merhum kaptanlarının asla unutmayacaklarını dile getiren Nalbantoğlu, "Galip geldik, çok mutluyuz. Bu galibiyetimizi merhum kaptanımız Cemal Kütahya ve ailesine armağan ediyoruz. Bir hafta boyunca çok çalıştık. Hedef koyduk. Bugün çok iyi oynamasakta deplasmanda galip gelmeyi başardık. İnşallah Konya'daki rövanş maçını daha iyi bir oyun ortaya koyarak yolumuza devam ederiz. Destekleri için tüm ülkeme teşekkür ediyorum. Lüksemburg'la 12 Mart Pazar günü Konya'da yapacağımız maça taraftarımızı tribünlere bizleri desteğe bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.