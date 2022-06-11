Lüksemburg-Türkiye - Haberler

Lüksemburg-Türkiye UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Lüksemburg-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: LüksemburgHakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)Lüksemburg: Moris, Marvin Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Borges Sanches,... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Lüksemburg- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Lüksemburg Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz) Lüksemburg : Moris, Marvin Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Borges Sanches, Barreiro, Christopher Martins, Pinto, Sinani, Rodrigues Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu AA / Hilmi Sever - Spor Lüksemburg Portekiz Türkiye Spor Haberler

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