Lüksemburg-Türkiye - Haberler

Lüksemburg-Türkiye
AA - Hilmi Sever - Spor
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Lüksemburg-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: LüksemburgHakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)Lüksemburg: Moris, Marvin Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Borges Sanches,...
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Lüksemburg- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Lüksemburg
Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)
Lüksemburg : Moris, Marvin Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Borges Sanches, Barreiro, Christopher Martins, Pinto, Sinani, Rodrigues
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu
AA / Hilmi Sever - Spor