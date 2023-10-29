Lüksemburg Kadın Milli Futbol Takımı Türkiye'ye geldi

Lüksemburg, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup dördüncü maçı için Türkiye'ye geldi. Takım, Çorum'da konaklayacak ve maç saatini bekleyecek.

Lüksemburg, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup dördüncü maçında 31 Ekim Salı günü oynayacağı Türkiye karşılaşması için Çorum'a geldi.

Lüksemburg A Milli Kadın Futbol Takımı'nı Çorum'da konaklayacağı otelde Çorum Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar karşıladı.

Çağlar, Lüksemburg Teknik Direktörü Daniel Santos ve teknik heyetle bir süre sohbet etti.

Lüksemburg, yarın Çorum Şehir Stadı'nda son antrenmanını yaparak maç saatini bekleyecek.