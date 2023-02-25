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Lukas Podolski, Galatasaray'ın 500 konteyner kampanyasına 2 milyon lira bağış yaptı

Spor Haberleri

Lukas Podolski, Galatasaray'ın 500 konteyner kampanyasına 2 milyon lira bağış yaptı

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Galatasaray Kulübünün başlattığı 'Hedef 500 Konteyner' kampanyasına 2 milyon liralık destek verdi.

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Galatasaray Kulübünün başlattığı 'Hedef 500 Konteyner' kampanyasına 2 milyon liralık destek verdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Podolski, "Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. El ele, birlikte ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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