Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarihe geçti! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı

2022 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Fas ile Hırvatistan golsüz berabere kaldı. Hırvatistan'da Luka Modric, üç farklı 10 yıllık dönemde (2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler) hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu oldu.