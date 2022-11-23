Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarihe geçti! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı
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2022 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Fas ile Hırvatistan golsüz berabere kaldı. Hırvatistan'da Luka Modric, üç farklı 10 yıllık dönemde (2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler) hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu oldu.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas ile Hırvatistan, F Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
MÜCADELE TAT VERMEDİ
Karşılaşma boyunca iki takım da pozisyon üretmekte zorluk çekerken sahadaki oyun futbolseverlere tat vermedi. İki takım da 90 dakika sonunda gol bulamazken mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
MODRIC'TEN BÜYÜK BAŞARI
Hırvatistan'ın dünyaca ünlü futbolcusu Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarihe geçti. Deneyimli futbolcu, üç farklı 10 yıllık dönemde (2000'ler, 2010'lar & 2020'ler)hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu.