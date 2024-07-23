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Lugano Yardımcı Antrenörü Selcuk Sasivari: Mourinho, dünyadaki en iyi teknik direktörlerden birisi

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Lugano Yardımcı Antrenörü Selcuk Sasivari, Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu. Sasivari, Mourinho'nun dünyadaki en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu belirtirken, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu söyledi.

Lugano Yardımcı Antrenörü Selcuk Sasivari, "Mourinho, dünyadaki en iyi teknik direktörlerden birisi. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük takımı. Zor maç olacağını biliyoruz. Tadic, Dzeko, Szymanski, Osayi-Samuel ve Djiku gibi önemli oyuncuları var. Kendi futbolumuzu oynamak bizim için en önemlisi" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında bugün İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Thun Arena'da TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşma, D-Smart ve D-Smart Go'dan canlı yayınla ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesi İsviçre ekibinde yardımcı antrenörlük görevine getirilen ve ayrıca İsviçre Milli Takımı'nda video analisti olarak görev yapan Selcuk Sasivari, D-Smart'a açıklamalarda bulundu. Lugano'dan gelen teklifi ve değerlendirme sürecini anlatan Sasivari, "Teklif 2-3 ay önce gelmişti. Biz İsviçre Milli Takımı ile Almanya'daydık. Turnuvada konsantrasyonunun bozulmaması adına sadece telefon görüşmesi yaptık. Lugano Sportif Direktörü ardından Frankfurt'a geldi. Anlaştık. Teklif de çok iyiydi. Takım da son senelerde başarılı olmuştu. Benim için de enteresan bir teklif olduğu için kabul ettim" diye konuştu.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Sasivari, "Böyle önemli bir maçta Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımı duyduğumuzda çok sevindik. Zor bir maç olacağını da biliyoruz. İyi hazırlandık. İnşallah bizim için iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI"

Sarı-lacivertli ekibin hazırlık döneminde oynadığı karşılaşmaları analiz ettiklerini aktaran 34 yaşındaki antrenör, "Maçları analiz ettik. Son Strasbourg ve Hull City maçlarını da izledik. Mourinho, dünyadaki en iyi teknik direktörlerden birisi. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük takımı. Zor maç olacağını biliyoruz. Tadic, Dzeko, Szymanski, Osayi-Samuel ve Djiku gibi önemli oyuncuları var. Kendi futbolumuzu oynamak bizim için en önemlisi. Defansta iyi durmalıyız" şeklinde konuştu.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI İLERİKİ SENELERDE DAHA DA POZİTİF GİDECEK"

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 performansını ve milli takımın bundan sonraki süreciyle ilgili düşüncelerini aktaran Sasivari, "Son turnuvada gayet iyi oynadılar. İlk maçta çok iyi bir oyun ortaya koydular. Avusturya'ya karşı iyi mücadele ettiler. Takım maçtan maça daha da iyi oturdu. Genç futbolcularımız var. Çok sevindik biz de. İleriki senelerde daha da pozitif gideceğini umuyorum" açıklamasında bulundu.

"İLERİDE TÜRKİYE LİGİ'NDE BİR TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Kariyer hedefleriyle ilgili de konuşan Sasivari, şu anda yardımcı antrenörlüğün kendisini geliştirmek adına doğru bir adım olduğunu vurgulayarak, "Çalıştırmak istediğim bir takım var. Hedefim de var. Türkiye Ligi'nde de bir takım çalıştırmak istiyorum. İnşallah bir gün olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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