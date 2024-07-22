Üye Girişi
Haberler

Lugano Teknik Direktörü: Bizim Hayalimiz Fenerbahçe'yi Elemek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Croci-Torti, avantajlı bir skor alarak İstanbul'a gitmek istediklerini ve Fenerbahçe'ye baskı yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Lugano'nun rotasyon yapabileceğini ve Fenerbahçe'nin seyircisinin daha sesli olacağını belirtti.

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, "Yarınki maçtan avantajlı bir skor alarak İstanbul'a gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye baskı yapmak istiyoruz. Türkiye'deki seyircilerin çok ateşli olduğunu ve stadın dolu olacağını biliyoruz. Yarın iyi bir sonuçla maçı tamamlamak istiyoruz. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Onların kaybedecek çok şeyi var. Bizim hayalimiz Fenerbahçe'yi elemek" dedi.

İsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ve futbolculardan Mattia Bottani'nin bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Mattia Croci-Torti, "Geçen sezon 99 puan aldılar. Çok büyük bir takım. Kaliteli bir oyunculara ve hocaya sahip. Biz tabii ki çok dikkatli oynayacağız ama çok motiveyiz. Eminim ki çok iyi bir maç çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Jose Mourinho ile karşılaşacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Croci-Torti, "Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı bir hoca. Porto ve Inter'le Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Böyle bir hocayla karşılaştığım için çok mutluyum. Maça hazırız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye karşı rotasyon yapabileceklerini aktaran İsviçreli teknik adam, "Tabii ki yarınki maçta birkaç değişiklik olabilir. Yorgunluk belirtileri olabilir. Yarın değişikliğe gidebiliriz" dedi.

"BİZİM HAYALİMİZ FENERBAHÇE'Yİ ELEMEK"

42 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Yarınki maçtan avantajlı bir skor alarak İstanbul'a gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye baskı yapmak istiyoruz. Türkiye'deki seyircilerin çok ateşli olduğunu ve stadın dolu olacağını biliyoruz. Yarın iyi bir sonuçla maçı tamamlamak istiyoruz. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Onların kaybedecek çok şeyi var. Bizim hayalimiz Fenerbahçe'yi elemek."

MATTIA BOTTANI: İYİ HAZIRLANDIK

Motive ve heyecanlı olduklarını belirten Lugano'nun takım kaptanı Mattia Bottani, "Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Tabii ki aramızda da konuştuk. Bu maç için çok motive ve heyecanlıyız. Geçen sezon iyi işler çıkardık. Öyle oynarsak Fenerbahçe'ye karşı da şansımız olur. Mücadeleye hazırız. Biz bir 90 dakika oynadık. Fenerbahçe'den fiziksel olarak daha hazır olabiliriz" dedi.

Bottani, mücadelenin sentetik zeminde oynanacak olmasıyla ilgili, "Ligde de sentetik sahada oynuyoruz. Fenerbahçe'nin sentetik çimde oynamaması onlar için zor olabilir" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE SEYİRCİSİ DAHA SESLİ OLACAK AMA BİZ ALIŞIĞIZ"

Yarın Fenerbahçe taraftarının daha fazla olacak olması hakkında konuşan Bottani, "Lugano'da oynasaydık bizim için çok güzel olurdu. Benim istediğim dolu statta oynamak. Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe'nin seyircisi daha sesli olacak ama biz ona da alışığız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe İstanbul Lugano Basın Toplantısı Futbol Spor Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı? UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi?
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title