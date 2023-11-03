Lucescu, Dinamo Kiev'den istifa etti
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Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, görevinden istifa etti. 78 yaşındaki Rumen teknik adamın görevinden ayrıldığı kulüp tarafından duyuruldu. Lucescu, 126 maçta 70 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet elde etti ve birçok şampiyonluk yaşadı.
Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, görevinden istifa etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 78 yaşındaki Rumen teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.
Temmuz 2020'den bu yana Dinamo Kiev'i çalıştıran Lucescu, 126 maçta 70 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet elde etti.
Deneyimli teknik adam, lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: AA / Spor