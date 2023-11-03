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Lucescu, Dinamo Kiev'den istifa etti

Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, görevinden istifa etti. 78 yaşındaki Rumen teknik adamın görevinden ayrıldığı kulüp tarafından duyuruldu. Lucescu, 126 maçta 70 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet elde etti ve birçok şampiyonluk yaşadı.